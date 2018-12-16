Тибо Куртуа: "Симеоне занимается популизмом, критикуя "Реал"

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа отметил, что главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне намерено критикует "Королевский клуб", чтобы пользоваться большей популярностью. Ранее специалист заявил, что бельгийский голкипер стал лучшим вратарем года по версии ФИФА только из-за того, что выступает за "Реал".

– Симеоне критикует "Реал", чтобы пользоваться популярностью у своих болельщиков, – приводит слова Куртуа Goal. - Он всегда так делает, потому что это лучший клуб в мире. Конечно, нужно уважать мнение каждого,. Однако критиковать лучший клую мира это популизм.

Я получил награду лучшему вратарю, потому что играю за "Реал". Но во время чемпионата мира я еще выступал за "Челси", а голосование заканчивалось в июле.

Ян Облак – тоже великолепный голкипер. Он мог получить больше очков, но в голосовании принимает участие много людей.