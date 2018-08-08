Тибо Куртуа прилетит в Мадрид в четверг

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа в четверг подпишет контракт с "Реалом", информирует Sky Sport.

Согласно изданию, бельгиец прибудет в Мадрид для завершения трансфера. Сумма сделки пока не сообщается.

Лондонский клуб не хотел отпускать Куртуа до тех пор, пока не найдет ему замену. Позднее стало известно о том, что "Челси" близок к подписанию голкипера "Атлетика" Кепы Аррисабалаги.

Ранее сообщалось о твердых намерениях 26-летнего футболиста перейти в "Реал". Он бойкотировал тренировки, чтобы руководство "синих" разрешило ему уйти.

В минувшем сезоне Куртуа провел 46 игр в составе "Челси" и пропустил 47 голов.