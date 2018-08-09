Тибо Куртуа - о презентации в качестве игрока "Реала": "Вы не представляете, насколько я счастлив"

Экс-голкипер "Челси" Тибо Куртуа был представлен в качестве игрока "Реала", сообщает пресс-служба клуба. 26-летний вратарь в четверг успешно прошел медобследование и подписал контракт с мадридским клубом. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

- Попасть в лучший клуб в мире - это ответственность и гордость, - приводит пресс-служба "Реала" слова Куртуа. - Сегодня я исполнил мечту. Вы не представляете, насколько я счастлив. Я хочу поблагодарить "Реал" за его усилия и всех людей, которые внесли свой вклад, чтобы я мог играть здесь.