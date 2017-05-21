Тиагу Мендеш: "Я не останусь в "Атлетико"

Полузащитник "Атлетико" Тиагу Мендеш подтвердил, что после окончания сезона покинет команду. Он в последнее время имел мало игровой практики, часто получал травмы.

– Пришло время принять решение, – цитирует A Bola Мендеша. – Я могу закончить карьеру или перейти в менее напряженную лигу. Думаю над этим, но в "Атлетико" не останусь. Я не могу подписать контракт еще на год, потому что не вижу в себе сил находиться на уровне своих партнеров. Моя карьера изменилась в ноябре 2015 года, когда я сломал большеберцовую кость. С тех пор все изменилось.