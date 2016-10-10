Тиагу Мендеш: "Атлетико" очень непросто бороться за чемпионство с "Барселоной" и "Реалом"

Полузащитник "Атлетико" Тиагу Мендеш отметил, что его команде очень непросто бороться за лидерство в чемпионате Испании с "Барселоной" и "Реалом". По словам 35-летнего португальца, испанские гранды обладают сильнейшим в лиге подбором игроков.

– "Атлетико" очень сложно конкурировать за лидерство с "Реалом" и "Барселоной", – приводит Marca слова Мендеша. – Здесь есть целый ряд объективных критериев, одним из которых является наличие звезд, которые всегда играли в этих клубах. "Реал" и "Барселона" уже давно являются грандами не только испанского, но и мирового футбола. История, несомненно, делает свое дело, и борьба против таких команд дается через силу. Однако в последние годы мы играем с ними практически на равных, и это поистине радостный факт. Мы приложим максимум усилий, чтобы стать чемпионами.