Тиагу Алькантара: "Ман Сити"? Только игра Месси заставляет меня говорить "вау"

Полузащитник "Баварии" Тиагу Алькантара высоко оценивает футбол "Манчестер Сити", однако еще большее восхищение у него вызывает игра Лионеля Месси. Напомним, что Алькантара перешел в "Баварию" в 2013 году. До этого он играл вместе с Месси в "Барселоне".

– "Манчестер Сити" играет удивительно, но я не говорю "вау", когда вижу их игру, – приводит слова Алькантары ESPN. – Только Месси заставляет меня говорить "вау". "Барселона", "Реал", "Сити" – против многих команд тебе хочется играть. Но ни одна из них не поражает меня, они такие же футболисты, как мы. Нам просто нужно соревноваться с ними, и тогда посмотрим, кто выйдет победителем.