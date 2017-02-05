Тер Штеген сломал нос Рафинье

Полузащитник "Барселоны" Рафинья в субботнем матче чемпионата Испании против "Атлетика" (3:0) в столкновении с голкипером собственной команды Марком-Андре тер Штегеном получил перелом носа, сообщает Football Espana. Игрок был заменен на 54-й минуте встречи, а сегодня дополнительное обследование подтвердило неутешительный диагноз.

Ожидается, что Рафинья пропустит три игры - полуфинал Кубка Испании против "Атлетико", чемпионата Испании с "Алавесом" и 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ". Кроме того, в ближайших матчах может не сыграть защитник Жерар Пике.