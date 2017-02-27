15:49 | ФУТБОЛ — Испания

Тер Штеген поддержал голкипера "Вильярреала", который в четвертый раз в карьере порвал крестообразные связки

0
0
0
0

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген выразил поддержку голкиперу "Вильярреала" Серхио Асенхо, который в матче 24-го тура чемпионата Испании против "Реала" (2:3) получил серьезную травму. Вратарь "желтой субмарины" в четвертый раз в карьере порвал крестообразные связки и выбыл из строя на полгода.

– Травмы приходят тогда, когда их ждешь меньше всего, – написал на своей странице в "Твиттере" тер Штеген. – Ты уже доказывал, что можешь через это пройти. Ты вернешься в строй прежним, Серхио!

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ