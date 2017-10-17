Тендер на трансляции матчей чемпионата Испании отложен из-за ситуации с "Барселоной"

Президент испанской ла лиги Хавьер Тебас сообщил, что тендер на право трансляции матчей чемпионата страны отложен на две недели, информирует AFP. Причиной стала ситуация с возможным исключением из турнира "Барселоны".

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. Он не был признан правительством Испании. За независимость высказались 90 процентов проголосовавших, однако руководство региона отложило решение вопроса о выходе из состава страны.

"Барселона" в случае отделения Каталонии может уйти из чемпионата Испании. В качестве альтернативных турниров называются чемпионаты Франции и Англии.