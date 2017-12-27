Тебас доволен ранним началом матча "Реал" - "Барселона"

Президент испанской футбольной лиги Хавьер Тебас считает, что опасения по поводу раннего начала поединка между "Реалом" и "Барселоной" (0:3) 23 декабря не оправдались. Ранее лигу критиковали за то, что начало класико запланировано на 13.00 по местному времени в интересах азиатских телезрителей.

– Мы провели класико в 13.00, о чем никто бы не подумал еще пять лет назад, – цитирует AFP Тебаса. – Это позволило нашим азиатским зрителям увидеть игру в прайм-тайм, а не глубокой ночью. Цифры, показанные в Испании, не уступают тем, что были в предыдущие годы, когда класико начинался позднее.