Сын Зидана: "Отец скоро вернется к тренерской работе"

Сын бывшего главного тренера "Реала" Зинедина Зидана Энцо заявил, что его отец в скором времени вернется к работе. 46-летний специалист объявил об уходе с поста наставника "сливочных" 31 мая 2018 года.

- Мой отец любит футбол и тренерскую работу, это понятно, - сказал Энцо Зидан в интервью Diario AS. - Он скоро вернется к тренерской деятельности, но сейчас отдыхает. Это то, что ему нужно. Руководство "Реалом" было прекрасным, однако требовало от него большого количества энергии. Теперь он восстанавливает силы.

Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством "королевский клуб" выигрывал чемпионат Испании, а также трижды становился победителем Лиги чемпионов.

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