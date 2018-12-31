Сын Вилановы будет играть за клуб Жерара Пике из Андорры

Сын бывшего главного тренера "Барселоны" Тито Вилановы Адрия Виланова продолжит карьеру в "Андорре", утверждает AS. 21-летний защитник является воспитанником каталонского клуба, в сезоне-2017/18 он защищал цвета "Эркулеса" в третьем по силе дивизионе Испании, проведя только два матча.

Клуб из столицы Андорры выступает в пятой испанской лиге. Недавно его владельцем стал защитник "Барсы" и сборной Испании Жерар Пике.

Тито Виланова возглавлял "Барселону" с 2012 по 2013 год. 25 апреля 2014 года он умер от рака в возрасте 45 лет.