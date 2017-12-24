Сын Моуринью поздравил "Барселону" с победой над "Реалом"

Сын главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рад победе "Барселоны"​ над "Реалом" (3:0). Моуринью-младший опубликовал на своей странице в Твиттере фотографию в футболке сине-гранатовых и написал сообщение: "Спасибо, увидимся в следующий раз. 3:0".

Напомним, Моуринью был главным тренером "Реала" с 2010 по 2013 год. При этом португальский специалист работал и в "Барселоне" в период с 1996 по 2000 год. В каталонском клубе он был помощником Бобби Робсона и Луи Ван Гала.