17:07 | ФУТБОЛ — Испания

Сын Месси провел первую тренировку в "Барселоне"

0
0
0

Сын нападающего "Барселоны" Лионеля Месси провел первую тренировку в каталонском клубе. Как сообщает официальный твиттер каталонцев, занятия проходили в рамках проекта "Школа "Барселоны". Проект предназначен для детей от трех до пяти лет.

Отметим, что вместе с Тиагу Месси в занятиях приняли участие дети других игроков "Барселоны" - Луиса Суареса и Жерара Пике. Родители всех троих детей присутствовали на трибунах.

0
0
0

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ