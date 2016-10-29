Сын Месси провел первую тренировку в "Барселоне"

Сын нападающего "Барселоны" Лионеля Месси провел первую тренировку в каталонском клубе. Как сообщает официальный твиттер каталонцев, занятия проходили в рамках проекта "Школа "Барселоны". Проект предназначен для детей от трех до пяти лет.

Отметим, что вместе с Тиагу Месси в занятиях приняли участие дети других игроков "Барселоны" - Луиса Суареса и Жерара Пике. Родители всех троих детей присутствовали на трибунах.