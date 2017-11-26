Сын Месси повеселил присутствующих на вручении "Золотой бутсы". Видео

Сын нападающего "Барселоны" Лионеля Месси Тьяго на церемонии вручения "Золотой бутсы" не давал скучать Луису Суаресу. Сначала он забавно поздоровался с уругвайцем, что вызвало улыбки у всех присутствующих, а позже строил ему рожицы и играл в "гляделки" через несколько кресел.

Церемония вручения награды, которую получил Месси, прошла 24 ноября.

Месси получил четвертую "Золотую бутсу". Как это было