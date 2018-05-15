22:31 | Футбол — Испания

Сын Марселу развлекается в раздевалке "Реала". Видео

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В Сети появилось видео, на котором сын защитника "Реала" Марселу развлекается в раздевалке мадридиской команды. Мальчик головой перепасовывается с игроками "Реала", после чего с передачи Серхио Рамоса отправляет мяч в импровизированные ворота.

После забитого гола все находившиеся в раздевалке очень эмоционально отпраздновали успех сына Марселу.

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