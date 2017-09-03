Сын Клюйверта забил гол в дебютной игре за детскую команду "Барселоны"

Бывший нападающий "Барселоны" Патрик Клюйверт в своем Инстаграме опубликовал видеоролик с дебютным голом своего младшего сына Шейна в составе детской команды сине-гранатовых. Отметим, что 9-летний футболист в августе перешел из "ПСЖ" в испанский клуб.

- Особенный момент для меня, - написал Клюйверт-старший, сопроводив запись хештэгом "Гордый папа".

Отметим, что Шейн Клюйверт в июле стал самым молодым голландским спортсменом, подписавшим контракт с производителем спортивной атрибутики.

Старший сын Клюйверта – Джастин Клюйверт – выступает за "Аякс". В прошлом сезоне футболист вышел с клубом в финал Лиги Европы, где амстердамцы уступили "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0.