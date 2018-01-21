"Свет мой, смартфон..." Роналду расстроил вид его лица после рассечения

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду на 84-й минуте матча 20-го тура чемпионата Испании против "Депортиво" забил шестой гол своей команды, оформив дубль, - 6:1. После подачи с правого фланга форварда Лукаса Васкеса португалец в падении головой переправил мяч в ворота соперника.
Однако один из защитников бело-голубых промахнулся по мячу и ногой попал Роналду по лицу, когда тот наносил удар. В результате чего форвард получил рассечение.
Уходя с поля, португалец попросил телефон у врача, чтобы посмотреть на свой вид после повреждения. Увидев свое лицо, нападающий сборной Португалии был очень расстроен.
Криштиану и рассечение pic.twitter.com/B4OFSkgQjN– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 21 января 2018 г.
Ronaldo had to get a better look at his cut after getting kicked in the head 👀 pic.twitter.com/hY2bu9Lusv– Bleacher Report (@BleacherReport) 21 января 2018 г.
Trezvy
Как девка...
06:28
pustot+
Селфи запилил....
00:35
HAZELSAMARA
Какие они стали нежные! Для сравнения посмотрите на фотографии капитана сборной Англии Терри Бутчера в матче 1989 года против Швеции. Кристинка бы померла от такого.
00:24
milanmilan
щас фейс контроль в гей клуб не пройдет
22:58 21 января
kaduly
Теперь замуж не возьмут
22:29 21 января
Щас спою
Ну для бабы это естественно
21:02 21 января
Flamenco
Баба на льду Бабским характером!
20:53 21 января
Эугенио
Его расстроил прыщ на носу?
20:41 21 января
sidnet78
свет мой , зеркальце, скажи....
20:29 21 января
кедрнедр1994
Его стремный телефон разочеровал
20:16 21 января