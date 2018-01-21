20:00 21 января | Футбол — Испания

"Свет мой, смартфон..." Роналду расстроил вид его лица после рассечения

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ и смартфон. Фото AFP КРИШТИАНУ РОНАЛДУ после травмы главным образом беспокоил его внешний вид. Фото REUTERS
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ и смартфон. Фото AFP
10

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду на 84-й минуте матча 20-го тура чемпионата Испании против "Депортиво" забил шестой гол своей команды, оформив дубль, - 6:1. После подачи с правого фланга форварда Лукаса Васкеса португалец в падении головой переправил мяч в ворота соперника. 

Однако один из защитников бело-голубых промахнулся по мячу и ногой попал Роналду по лицу, когда тот наносил удар. В результате чего форвард получил рассечение.

Уходя с поля, португалец попросил телефон у врача, чтобы посмотреть на свой вид после повреждения. Увидев свое лицо, нападающий сборной Португалии был очень расстроен.

Трансляция матча "Реал" - "Депортиво"

10
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
Войти, чтобы оставить комментарий

Trezvy

Как девка...

06:28

pustot+

Селфи запилил....

00:35

HAZELSAMARA

Какие они стали нежные! Для сравнения посмотрите на фотографии капитана сборной Англии Терри Бутчера в матче 1989 года против Швеции. Кристинка бы померла от такого.

00:24

milanmilan

щас фейс контроль в гей клуб не пройдет

22:58 21 января

kaduly

Теперь замуж не возьмут

22:29 21 января

Щас спою

Ну для бабы это естественно

21:02 21 января

Flamenco

Баба на льду Бабским характером!

20:53 21 января

Эугенио

Его расстроил прыщ на носу?

20:41 21 января

sidnet78

свет мой , зеркальце, скажи....

20:29 21 января

кедрнедр1994

Его стремный телефон разочеровал

20:16 21 января