09:08 | ФУТБОЛ — Испания

Суррогатная мать родила близнецов для Криштиану Роналду?

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Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду вновь стал отцом, утверждает SIC Notícias. Согласно источнику, 8 июня суррогатная мать родила футболисту близнецов, которых назвали Ева и Матеу. Отмечается, что никто из представителей игрока пока данную информацию официально не подтвердил.

Напомним, что в 2010 году Криштиану Роналду впервые стал отцом после того, как суррогатная мать родила ему сына, которого назвали в честь форварда.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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serenky25

Не иначе как на продажу лет так через 17-18

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баламошка

Чокнутая планета) Как без мамки-то они будут жить? Будут кормиться от силиконовых грудей подружек Роналду?

09:14