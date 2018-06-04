Сумма отступных за Юмтити выросла до 500 миллионов евро

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу отметил, что в новом контракте с защитником Самюэлем Юмтити прописана значительная сумма отступных. Раньше она составляла 60 миллионов евро.

– Теперь у нас долгосрочный контракт с отступными в 500 миллионов евро, – цитирует AFP Бартомеу. – Думаем, что с такими отступными никто не будет пытаться подписать Юмтити. Это отличная новость для всех болельщиков "Барселоны". Юмтити стал честью команды, очень важной частью. Без Самюэля мы были бы иной командой. Нам он нужен.