Сумма отступных за Иско в новом контракте составит 700 миллионов евро

"Реал" намерен предложить долгосрочные контракты сразу пятерым игрокам, а также главному тренеру Зинедину Зидану, информирует Marca. Среди этих футболистов Иско, Марко Асенсио, Карим Бензема, Марселу, Дани Карвахаль и Рафаэль Варан.
Асенсио предложат соглашение до 2023 года, Бензема – до 2021-го, остальным – до 2022 года. Зидану предложат остаться в "Реале" до 2020 года. При этом отмечается, что сумма отступных за Иско составит 700 миллионов евро.
- Реал (Футбол)
- Зинедин Зидан
- Карим Бензема
- Марселу Виейра
- Иско Аларкон
- Рафаэль Варан
- Даниэль Карвахаль
- Марко Асенсио
marksan
Суммы растут! Уж близок-близок муллиард!
13:14