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12:55 | Футбол — Испания

Сумма отступных за Иско в новом контракте составит 700 миллионов евро

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"Реал" намерен предложить долгосрочные контракты сразу пятерым игрокам, а также главному тренеру Зинедину Зидану, информирует Marca. Среди этих футболистов Иско, Марко Асенсио, Карим Бензема, Марселу, Дани Карвахаль и Рафаэль Варан.

Асенсио предложат соглашение до 2023 года, Бензема – до 2021-го, остальным – до 2022 года. Зидану предложат остаться в "Реале" до 2020 года. При этом отмечается, что сумма отступных за Иско составит 700 миллионов евро.

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marksan

Суммы растут! Уж близок-близок муллиард!

13:14