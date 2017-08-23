Сумма отступных за Иско в новом контракте составит 700 миллионов евро

"Реал" намерен предложить долгосрочные контракты сразу пятерым игрокам, а также главному тренеру Зинедину Зидану, информирует Marca. Среди этих футболистов Иско, Марко Асенсио, Карим Бензема, Марселу, Дани Карвахаль и Рафаэль Варан.

Асенсио предложат соглашение до 2023 года, Бензема – до 2021-го, остальным – до 2022 года. Зидану предложат остаться в "Реале" до 2020 года. При этом отмечается, что сумма отступных за Иско составит 700 миллионов евро.