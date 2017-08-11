11:04 | Футбол — Испания

Сумма отступных за Иско будет увеличена до 700 миллионов евро

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"Реал" значительно увеличит сумму отступных за полузащитника Иско, с которым скоро продлит контракт. Как сообщает AS, соглашение с испанцем будет рассчитано на пять лет, а сумма отступных составит 700 миллионов евро.

По данным источника, мадридцы решили всем игрокам основной команды повысить сумму отступных минимум до 500 миллионов евро. Даже игроки молодежной команды будут иметь клаусулу от 300 миллионов.

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