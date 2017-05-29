Сумма отступных в контракте тер Штегена с "Барселоной" - 180 миллионов евро

"Барселона" на своем сайте объявила о договоренности по продлению контракта с голкипером Марком-Андре тер Штегеном. Как сообщалось ранее, соглашение с 25-летним вратарем будет подписано до лета 2022 года.

Игрок подпишет контракт завтра, 30 июня. Отметим, что в соглашении будет прописана сумма отступных в 180 миллионов евро. Немец перешел в каталонский клуб из менхенгладбахской "Боруссии" летом 2014 года. В текущем сезоне он провел 49 матчей во всех турнирах. Прежний контракт с тер Штегеном был рассчитан до 30 июня 2019 года.