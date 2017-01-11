Судейский комитет Испании отправил две жалобы на Пике

Президент судейского комитета Испании Викториано Санчес Арминио подал жалобу на защитника "Барселоны" Жерара Пике в Федерацию футбола, сообщает AS. Такое решение Арминио принял в связи с высказываниями игрока в сторону арбитров после матчей против "Атлетика" (1:2) и "Вильярреала" (1:1). Ожидается, что обе жалобы будут рассматриваться Федерацией футбола и дело может затянуться на месяц.

В игре с командой из Бильбао испанец был недоволен непоставленным пенальти за нарушение на одноклубнике Неймаре. После встречи с "Вильярреалом" он заявил, что каждую неделю судьи показывают его правоту, не давая "Барселоне" бить штрафные удары.