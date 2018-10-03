Суд Загреба снял с Модрича обвинения в лжесвидетельстве

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич больше не обвиняется в лжесвидетельстве. Как сообщает Reuters, суд Загреба снял с него обвинения.

Источник указывает, что суд отправил Reuters электронное письмо с сообщением о снятии обвинений, но не уточнил причины такого решения. При этом указано, что прокуратура может оспорить вердикт.

Ранее сообщалось, что хорвату грозит тюремный срок по делу бывшего президента Здравко Мамича. Его обвиняли в том, что он соврал по поводу деталей своего трансфера из загребского "Динамо" в "Тоттенхэм".

Все о чемпионате Испании – здесь.