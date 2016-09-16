16:27 | ФУТБОЛ — Испания

Суд временно снял запрет на выступление несовершеннолетних игроков за "Реал"

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Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) временно снял с "Реала" запрет на участие в матчах несовершеннолетних игроков, сообщает официальный сайт испанского клуба. Этот запрет был связан с нарушениями мадридского клуба в области регистрации несовершеннолетних новичков. ФИФА наказала "Реал" и "Атлетико" за это лишением клубов возможности регистрировать новых игроков в ближайшие два трансферных окна, а также денежным штрафом. Но "Реал" подал апелляцию в CAS, который на время рассмотрения этого обжалования разрешил несовершеннолетним игрокам мадридцев выступать за команду. В числе этих игроков и сыновья главного тренера "Реала" Зинедина Зидана.

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