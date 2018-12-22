Суд в Мадриде вынесет решение по Роналду 21 января

Мадридский суд вынесет решение по делу об уклонении от уплаты налогов со стороны нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. Как сообщает АР, заседание суда состоится 21 января. На нем должен присутствовать сам португалец, который ранее достиг договоренности с налоговыми органами Испании. Он выплатит штраф в размере 18,8 миллиона евро, а также будет осужден на два года тюрьмы, но условно.

Налоговые органы Испании обвинили Роналду в том, что он скрывал свои доходы от продажи имиджевых прав в период с 2011 по 2014 год, когда выступал в "Реале". Он задекларировал 11,5 миллиона евро доходов за тот период, тогда как в реальности сумма составила 43 миллиона. В налоговую по предварительному соглашению он уже заплатил 13,5 миллиона евро.