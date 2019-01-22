Суд Мадрида приостановил дело Хаби Алонсо о неуплате налогов

Суд Мадрида приостановил рассмотрение дела бывшего игрока сборной Испании Хаби Алонсо об уклонении от уплаты налогов, сообщает AS. Прокуратура требует приговорить Алонсо к пяти годам тюрьмы и оштрафовать на 4 миллиона евро за налоговые преступления в 2010-2012 году.

Суду предстоит решить, будут ли рассматриваться преступления по уголовному кодексу от 2012 года или по более ранней версии.

Хаби Алонсо в бытность футболистом защищал цвета таких клубов, как "Реал", "Бавария" и "Ливерпуль", стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы со сборной Испании. В 2017 году он завершил карьеру и сейчас работает с юношеской командой "Реала" для игроков не старше 14 лет.