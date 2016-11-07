19:31 | ФУТБОЛ — Испания

Суд Испании возобновил дело против Неймара

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Национальный суд Испании возобновил дело о мошенничестве при совершении трансфера Неймара в "Барселону", сообщает AP. Сегодня судья Хосе де ла Мата рассмотрел ходатайство прокуратуры и постановил снова открыть дело. У прокуроров будет десять дней для предъявления обвинения. 

В июле этого года суд закрыл дело о мошенничестве в отношении инвестиционного фонда DIS, который управлял трансфером Неймара из "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году. Представители фонда заявили, что получили меньшую сумму от этого перехода, чем должны были. Прокуратура Испании требовала обвинить футболиста и его отца по статьям за мошенничество и подлог, которые предусматривают лишение свободы на срок от шести месяцев до двух лет.

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