21:28 24 января | ФУТБОЛ — Испания

Суд Испании отклонил жалобу "Реала" на сравнение игроков с гиенами и Ганнибалом Лектером

0
0
0
1

Суд Испании отклонил жалобу "Реала" на противоречивый видеролик каталонского телевидения, опубликованный в 2013 году. В нем поведение футболистов мадридцев сравнили с повадками гиен, а защитник Пепе был изображен в маске, которую надевали на злодея из фильма "Молчание ягнят" - людоеда Ганнибала Лектера.

Суд постановил, что видео "не выходит за грань дозволенного", несмотря на провокационный характер. По мнению судей, создатели видео в ироничной форме обыграли принципиальное соперничество "Реала" и "Барселоны"

"Реал" планировал отсудить у каталонского телеканала TV3 20 тысяч евро.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

ladafan

тут за половину моментов -игроков судить надо...

22:39 24 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ