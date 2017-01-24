Суд Испании отклонил жалобу "Реала" на сравнение игроков с гиенами и Ганнибалом Лектером

Суд Испании отклонил жалобу "Реала" на противоречивый видеролик каталонского телевидения, опубликованный в 2013 году. В нем поведение футболистов мадридцев сравнили с повадками гиен, а защитник Пепе был изображен в маске, которую надевали на злодея из фильма "Молчание ягнят" - людоеда Ганнибала Лектера.

Суд постановил, что видео "не выходит за грань дозволенного", несмотря на провокационный характер. По мнению судей, создатели видео в ироничной форме обыграли принципиальное соперничество "Реала" и "Барселоны".

"Реал" планировал отсудить у каталонского телеканала TV3 20 тысяч евро.