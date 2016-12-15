Суарес завтра подпишет новый контракт с "Барселоной"?

"Барселона" уже завтра подпишет новый контракт с нападающим Луисом Суаресом. Об этом сообщил испанский журналист Жерар Ромеро. Соглашение будет рассчитано до 2021 года с возможностью продления еще на год.

29-летний уругвайский форвард перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" в 2014 году. Соглашение Суареса с каталонским клубом было рассчитано на 5 лет. В нынешнем сезоне нападающий провел в составе команды 20 матчей во всех турнирах, забив 13 голов и отдав 5 голевых передач.