17:22 | ФУТБОЛ — Испания

Суарес завтра подпишет новый контракт с "Барселоной"?

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"Барселона" уже завтра подпишет новый контракт с нападающим Луисом Суаресом. Об этом сообщил испанский журналист Жерар Ромеро. Соглашение будет рассчитано до 2021 года с возможностью продления еще на год.

29-летний уругвайский форвард перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" в 2014 году. Соглашение Суареса с каталонским клубом было рассчитано на 5 лет. В нынешнем сезоне нападающий провел в составе команды 20 матчей во всех турнирах, забив 13 голов и отдав 5 голевых передач.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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inspire

в 2014 они покупали пусть и хорошего, но неадкватного футболиста, к тому же дисквалифицированного. сейчас это футболист практически ТОП5 мирового рейтинга. интересно, в 2 раза ему зарплату поднимут, или все на Месси истратят?

18:48

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