Суарес забил "Реалу" из офсайда

На 53-й минуте матча 14-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом" (1:1), по всей видимости, ошибку допустили бригада главного арбитра встречи Клоса Гомес. Нападающий хозяев Луис Суарес, поразивший ворота гостей, в момент передачи от Неймара находился в 10-20 см за линией офсайда. (Александр БОБРОВ)

Суарес был за линией офсайда. Сантиметров на 10-20. В теории офсайд, на практике - играть. И правильно. pic.twitter.com/7Miaqn1RLB – Alexander Bobrov (@AlexBobrovSE) 3 декабря 2016 г.