20:13 | ФУТБОЛ — Испания

Суарес забил "Реалу" из офсайда

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На 53-й минуте матча 14-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом" (1:1), по всей видимости, ошибку допустили бригада главного арбитра встречи Клоса Гомес. Нападающий хозяев Луис Суарес, поразивший ворота гостей, в момент передачи от Неймара находился в 10-20 см за линией офсайда. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

ну, прям как Зенит!

20:30

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