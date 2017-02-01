Суарес забил "Атлетико", пробежав с мячом от центра поля

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес открыл счет в первой игре 1/2 финала Кубка Испании против "Атлетико". Форвард получил мяч на своей половине поля, убежал от нескольких соперников и нанес неотразимый удар в ворота хозяев поля. Голевую передачу на свой счет записал защитник Хавьер Маскерано.