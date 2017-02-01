Суарес забил "Атлетико", пробежав с мячом от центра поля

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес открыл счет в первой игре 1/2 финала Кубка Испании против "Атлетико". Форвард получил мяч на своей половине поля, убежал от нескольких соперников и нанес неотразимый удар в ворота хозяев поля. Голевую передачу на свой счет записал защитник Хавьер Маскерано.
Luis Suarez what a goal😳 pic.twitter.com/Fh1nck6IIz– OptaMissi (@MessiLob) 1 февраля 2017 г.
chipp
уважаемый главред сколько это может продолжаться???сократите пол-штата но купите вы права на видосы с основных чемпионатов!!!!!ну или хоть нормальные телефоны с камерами спецкорам раздайте...
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