Суарес забил 100 голов за "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес оформил дубль в матче 20-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (5:0). Теперь на счету 30-летнего уругвайца 100 голов в 114 матчах за каталонцев.
Ранее отметки в 100 забитых мячей в футболке сине-гранатовых достигли Самюэль Это'О (130 матчей), Ладислав Кубала (132 матча), Сесар (159 матчей) и Лионель Месси (154 матча).
⚽⚽ With that double @LuisSuarez9 reaches 100 goals in @LaLigaEN in just 114 matches! 👏 Well done, Luis! 👏 🔵🔴 pic.twitter.com/t0kDFcWwOf– FC Barcelona (@FCBarcelona) 21 января 2018 г.