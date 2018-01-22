Суарес забил 100 голов за "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес оформил дубль в матче 20-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (5:0). Теперь на счету 30-летнего уругвайца 100 голов в 114 матчах за каталонцев.

Ранее отметки в 100 забитых мячей в футболке сине-гранатовых достигли Самюэль Это'О (130 матчей), Ладислав Кубала (132 матча), Сесар (159 матчей) и Лионель Месси (154 матча).