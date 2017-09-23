Суарес вернулся в состав "Барсы" на матч с "Жироной"

Стали известны составы "Жироны" и "Барселоны" на матч 7-го тура чемпионата Испании. В атаке каталонцев с первых минут появится форвард Луис Суарес, в прошлой игре оставшийся в запасе. Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Жирона": Ирайсос - Хуанпе, Эспиноса, Рамальо - Маффео, А. Гарсия, Понс, Адай - Порту, Олунга, Луис Луглас.

Запасные - Боно, Гранель, Кайоде, Б. Гарсия, Морено, Мохика, Стуани.

"Барселона": тер Штеген - Видаль, Юмтити, Маскерано, Альба - Серхи Роберто, Ракитич, Паулинью - Месси, Суарес, Иньеста.

Запасные - Силлессен, Пако, Бускетс, Андре Гомеш, Динь, Пике, Д. Суарес.

Матч "Жирона" - "Барселона" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.