Суарес - Рамиресу: "Не забывай, что тебя кормила "Барселона"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес в перерыве матча 31-го тура чемпионата Испании против "Малаги" (0:2) обратился к форварду хозяев поля Сандро Рамиресу, который является воспитанником каталонского клуба. Уругваец высказал испанцу недовольство в связи с тем, что тот отпраздновал свой забитый мяч в ворота родного клуба.

– Никогда не забывай, кто давал тебе пищу, – цитирует AS обращение Суареса к Рамиресу.

– Я люблю "Малагу", – ответил Рамирес.

Форвард "Малаги" извинился за празднование гола в ворота "Барселоны"