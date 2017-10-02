Нападающий "Барселоны" Луис Суарес эмоционально отреагировал на промах в матче против "Лас-Пальмаса" (3:0). Уругваец вышел один на один с вратарем команды противника, одна пробил мимо ворот. Форвард от злость разорвал футболку в районе груди, но под ней оказалась еще одна.

Напомним, что проведение матча было утверждено в последнюю минуту, но игра проходила без зрителей. За несколько часов до встречи появилась информация, что матч будет отменен из-за беспорядков в Каталонии. В регионе проходит референдум о независимости от Испании. Он не был признан законным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией.