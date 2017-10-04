Суарес поработал гидом по стадиону "Барселоны" для уругвайских детей

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес провел экскурсию для группы детей, которые приехали из Уругвая в Каталонию в качестве туристов. Изначально предполагалось, что по "Камп Ноу" их проведет экскурсовод, однако это сделал форвард сине-гранатовых.

После экскусии Суарес раздал автографы и сфотографировался с детьми.