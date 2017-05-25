Суарес получил травму на тренировке "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес пропустит 15 дней из-за повреждения, которое футболист получил на одной из тренировок. Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, уругваец повредил мышцу правого бедра.



Суарес в любом случае не принял бы участия в финальном матче Кубка Испании с "Алавесом" из-за дисквалификации. Встреча пройдет 27 мая, начало – в 22.30 по московскому времени. "СЭ" проведет ее текстовую трансляцию.



В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах 51 матч, в которых забил 37 мячей и сделал 15 голевых передач.