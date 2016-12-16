Суарес подписал новый контракт с "Барселоной"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес подписал новое соглашение с командой. Клуб заранее предупредил об этом событии и транслировал его в прямом эфире в Snapchat. Новый контракт 29-летнего уругвайца рассчитан до 2021 года.

Ранее сообщалось, что в соглашении прописана сумма отступных в 200 миллионов евро. Суарес играет за "Барселону" с 2014 года. В текущем сезоне на его счету 10 голов в 14 встречах чемпионата Испании.