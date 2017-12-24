Суарес - о победе над "Реалом": "Одна команда была эмоциональнее другой"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес после победы в матче 17-го тура чемпионата Испании против "Реала" (3:0) отметил, что команда достигла хорошего результата. По его словам, в турнире все только начинается. Отметим, после этой встречи каталонцы опережают "королевский клуб" на 14 очков.

– Начало сезона было трудно оценить, – цитирует Marca. – Есть такие соперники, как "Валенсия" и "Атлетико", они преследуют нас. Эта победа важна, ведь мы играли на стадионе "Реала". Одна команда была эмоциональнее другой. В чемпионате все только начинается, так как впереди нас ждет долгий сезон.

Такого бы Месси - да в Нижнем на ЧМ-2018!

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