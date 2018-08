Суарес и Коутинью провели первую после ЧМ-2018 тренировку в "Барселоне"

📍 Ciudad Deportiva Joan Gamper. Morning training ⚽

➡ @mterstegen1, @3gerardpique, Busquets, Messi, @Dembouz, @JordiAlba and @SergiSamper



➡ Rejoining the group are @ivanrakitic, @LuisSuarez9, @Phil_Coutinho, @samumtiti, Yerry Mina and @thomasvermaelen



🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/QZ10LXK0vw