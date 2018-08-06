Суарес и Коутинью провели первую после ЧМ-2018 тренировку в "Барселоне"

Футболисты "Барселоны", выступавшие в составе сборных Франции, Хорватии, Бельгии, Бразилии, Колумбии и Уругвая на чемпионате мира-2018, 6 августа провели первую тренировку, сообщает официальный сайт сине-гранатовых. Вместе с командой занимались Самюэль Юмтити, Иван Ракитич, Томас Фермален, Филиппе Коутинью, Йерри Мина и Луис Суарес.

Эти шесть игроков присоединились к Лионелю Месси, Серхио Бускетсу, Жерару Пике и Жорди Альбе, которые прибыли в расположение клуба на прошлой неделе. Также в занятии приняли участие Серхи Сампер, Усман Дембеле и Марк-Андре Тер-Штеген.

Ближайший официальный матч каталонцы проведут 12 августа. В матче за Суперкубок Испании команда Эрнесто Вальверде сыграет с "Севильей".