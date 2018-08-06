Суарес и Коутинью провели первую после ЧМ-2018 тренировку в "Барселоне"

Футболисты "Барселоны", выступавшие в составе сборных Франции, Хорватии, Бельгии, Бразилии, Колумбии и Уругвая на чемпионате мира-2018, 6 августа провели первую тренировку, сообщает официальный сайт сине-гранатовых. Вместе с командой занимались Самюэль Юмтити, Иван Ракитич, Томас Фермален, Филиппе Коутинью, Йерри Мина и Луис Суарес.
Эти шесть игроков присоединились к Лионелю Месси, Серхио Бускетсу, Жерару Пике и Жорди Альбе, которые прибыли в расположение клуба на прошлой неделе. Также в занятии приняли участие Серхи Сампер, Усман Дембеле и Марк-Андре Тер-Штеген.
Ближайший официальный матч каталонцы проведут 12 августа. В матче за Суперкубок Испании команда Эрнесто Вальверде сыграет с "Севильей".
📍 Ciudad Deportiva Joan Gamper. Morning training ⚽– FC Barcelona (@FCBarcelona) 6 августа 2018 г.
➡ @mterstegen1, @3gerardpique, Busquets, Messi, @Dembouz, @JordiAlba and @SergiSamper
➡ Rejoining the group are @ivanrakitic, @LuisSuarez9, @Phil_Coutinho, @samumtiti, Yerry Mina and @thomasvermaelen
🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/QZ10LXK0vw
- Барселона (Футбол)
- Луис Суарес
- Филиппе Коутинью
- Иван Ракитич
- Томас Фермален
- Самюэль Юмтити
- Йерри Мина