Суарес хочет, чтобы Месси продлил контракт с "Барселоной"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес призвал своего партнера по команде Лионеля Месси продлить контракт с каталонским клубом. В четверг стало известно, что уругвайский форвард согласовал новый контракт с сине-гранатовыми, который будет рассчитан до 2021 года. Нынешнее соглашение Месси с "Барселоной" истекает в 2018 году.

– Абсолютно счастлив я буду в том случае, если Месси также продлит контракт с "Барселоной", – приводит goal.com слова Суареса. – Но мое продление контракта – это не посыл для Месси. Он достаточно взрослый, чтобы знать, что для него хорошо.