Нападающий "Барселоны" Луис Суарес дисквалифицирован на два матча, информирует Sport.es. Уругваец наказан за грубую игру в полуфинальном матче Кубка Испании с "Атлетико" (1:1). В этой встрече он получил две желтые карточки и был удален на 90-й минуте встречи.

"Барселона" еще может обжаловать наказание в спортивном арбитражном суде в Лозанне. Суарес теперь, вероятно, пропустит финальный матч Кубка Испании между "Барселоной" и "Алавесом", который состоится 27 мая.