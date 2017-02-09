19:50 | ФУТБОЛ — Испания

Суарес дисквалифицирован на два матча

0
0
0
2

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес дисквалифицирован на два матча, информирует Sport.es. Уругваец наказан за грубую игру в полуфинальном матче Кубка Испании с "Атлетико" (1:1). В этой встрече он получил две желтые карточки и был удален на 90-й минуте встречи.

"Барселона" еще может обжаловать наказание в спортивном арбитражном суде в Лозанне. Суарес теперь, вероятно, пропустит финальный матч Кубка Испании между "Барселоной" и "Алавесом", который состоится 27 мая.

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Очень плохой мальчик

Там вторую желтую карточку судья придумал.

22:39

Ботаникум

Талантливый форвард Суарес, но умеет и любит сыграть ГРЯЗНОВАТО. Когда от излишнего усердия, когда от недостатка интеллекта, но для судей это вполне по барабану.

21:09

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ