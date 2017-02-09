Нападающий "Барселоны" Луис Суарес дисквалифицирован на два матча, информирует Sport.es. Уругваец наказан за грубую игру в полуфинальном матче Кубка Испании с "Атлетико" (1:1). В этой встрече он получил две желтые карточки и был удален на 90-й минуте встречи.
"Барселона" еще может обжаловать наказание в спортивном арбитражном суде в Лозанне. Суарес теперь, вероятно, пропустит финальный матч Кубка Испании между "Барселоной" и "Алавесом", который состоится 27 мая.
Очень плохой мальчик
Там вторую желтую карточку судья придумал.
22:39
Ботаникум
Талантливый форвард Суарес, но умеет и любит сыграть ГРЯЗНОВАТО. Когда от излишнего усердия, когда от недостатка интеллекта, но для судей это вполне по барабану.
21:09