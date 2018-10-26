Суарес: "Даже без Роналду "Реал" остается угрозой для нас"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес рассказал об ожиданиях в преддверии "класико" с "Реалом", сообщает Mirror.

– Даже без Криштиану Роналду "Реал" остается угрозой для нас, – приводит слова Суареса Mirror. – У "сливочных" много других квалифицированных игроков, которые создадут нам проблемы.

В нынешнем сезоне Суарес принял участие в 13 матчах "Барселоны" и забил 4 мяча во всех турнирах.

28 октября в рамках 10-го тура ла лиги пройдет встреча "Барселоны" и "Реала". Игра начнется в 18.15 (мск) на стадионе "Камп Ноу". Каталонцы с 18 очками занимают первое место в чемпионате Испании. "Сливочные" с 14 баллами располагаются на седьмом месте.