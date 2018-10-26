Суарес: "Даже без Роналду "Реал" остается угрозой для нас"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес рассказал об ожиданиях в преддверии "класико" с "Реалом", сообщает Mirror.
– Даже без Криштиану Роналду "Реал" остается угрозой для нас, – приводит слова Суареса Mirror. – У "сливочных" много других квалифицированных игроков, которые создадут нам проблемы.
В нынешнем сезоне Суарес принял участие в 13 матчах "Барселоны" и забил 4 мяча во всех турнирах.
28 октября в рамках 10-го тура ла лиги пройдет встреча "Барселоны" и "Реала". Игра начнется в 18.15 (мск) на стадионе "Камп Ноу". Каталонцы с 18 очками занимают первое место в чемпионате Испании. "Сливочные" с 14 баллами располагаются на седьмом месте.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/spain/news/barselona-real-chempionat-ispanii-el-klasiko-28-oktyabrya-2018-gde-i-kogda-smotret-onlayn-videotranslyaciya-matcha-pryamoy-efir-besplatno-1471386/