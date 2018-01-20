Суарес был наказан на тренировке "Барселоны" благодаря видеоповтору

На тренировке "Барселоны" пришлось прибегнуть к помощи видеоповтора, чтобы определить проигравшего, сообщает пресс-служба каталонского клуба. Во время игры в "квадрат" нападающий Луис Суарес выполнял роль отбирающего. Его задача состояла в том, чтобы помешать оппонентам отдать 60 пасов, в противном случае игрока ждало наказание.

Когда команде оставалось всего три успешных паса, уругваец прыгнул в подкат и стал доказывать, что успел коснуться мяча раньше, чем это сделал защитник Жерар Пике. Но камера, снимающая занятие, не зафиксировала касание – и форварду пришлось пройти сквозь "коридор" каталонцев, раздавших ему щелбаны.