Суарес был наказан на тренировке "Барселоны" благодаря видеоповтору

На тренировке "Барселоны" пришлось прибегнуть к помощи видеоповтора, чтобы определить проигравшего, сообщает пресс-служба каталонского клуба. Во время игры в "квадрат" нападающий Луис Суарес выполнял роль отбирающего. Его задача состояла в том, чтобы помешать оппонентам отдать 60 пасов, в противном случае игрока ждало наказание.
Когда команде оставалось всего три успешных паса, уругваец прыгнул в подкат и стал доказывать, что успел коснуться мяча раньше, чем это сделал защитник Жерар Пике. Но камера, снимающая занятие, не зафиксировала касание – и форварду пришлось пройти сквозь "коридор" каталонцев, раздавших ему щелбаны.
😂😡– FC Barcelona (@FCBarcelona) 19 января 2018 г.
Fast & Furious pic.twitter.com/m9ArpEhWQS
sidnet78
Ну хоть пенальти не стал выпрашивать, но мог и укусить
17:02