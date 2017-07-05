Стоимость поста в Инстаграме Криштиану Роналду - 400 тысяч долларов

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду занимает третье место по заработку за посты в Инстаграме, сообщает исследовательская компания Hopper. У 32-летнего футболиста сейчас 104 миллиона подписчиков, и один пост на его странице стоит порядка 400 тысяч долларов США. Самым "дорогим" является Инстаграм певицы Селены Гомес - 550 тысяч долларов за пост при 122 миллионах подписчиков. Второй идет актриса и фотомодель Ким Кардашьян - 500 тысяч при 100 миллионах.

В топ-10 входит еще один спортсмен - баскетболист "Кливленда" Леброн Джеймс - 120 тысяч долларов при 30,7 миллиона подписчиков.