Стоичков - о конфузе Паулинью: "Барселона", я свободен"

Бывший нападающий "Барселоны" Христо Стоичков пошутил над новичком команды Паулинью, который на презентации не смог набить мяч больше трех раз. Болгарин записал видео, в котором продемонстрировал свои умения и обратился к президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу.
"Барто, я свободен", - заявил Стоичков.
"Barto: Estoy libre". Es la burla de Stoichkov ante el fichaje de #Paulinho. 🔽#mercatoFCB #FCBlive #BartomeuDimiteHoy #FCbarcelona pic.twitter.com/isMYfbHU8e– Actualidad Blaugrana (@newsFCB_) 19 августа 2017 г.