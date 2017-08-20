Стоичков - о конфузе Паулинью: "Барселона", я свободен"

Бывший нападающий "Барселоны" Христо Стоичков пошутил над новичком команды Паулинью, который на презентации не смог набить мяч больше трех раз. Болгарин записал видео, в котором продемонстрировал свои умения и обратился к президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу.

"Барто, я свободен", - заявил Стоичков.