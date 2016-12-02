Стив Макманаман: "Зидан - идеальный главный тренер для "Реала"

Бывший полузащитник "Реала" Стив Макманаман высказал мнение о том, что Зинедин Зидан является идеальным главным тренером для мадридской команды. По его словам, французский специалист по складу характера похож на бывшего рулевого "Реала" Висенте Дель Боске.

– Многие скептики сначала высказывали предположения о том, что Зидан провалится на посту рулевого "Реала", – приводит AS слова Макманамана. – По моему мнению, французский специалист является идеальным тренером для мадридской команды. Зидан – коммуникабельный и дипломатичный тренер, который старается избегать споров с руководством клуба. Он спокойный и очень рассудительный человек, который этим качеством характера напоминает Висенте Дель Боске. Игроки "Реала" ничуть не менее сильны, чем футболисты "Барселоны". Каждая команда нацелена на победу в каждом матче. Приятно видеть, что с Зиданом во главе игроки "Реала" выглядят очень уверенно.