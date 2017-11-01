Стив Макманаман: "Я бы на месте "Реала" не подписывал Кейна"

Бывший игрок "Реала" Стив Макманаман отметил, что не стал бы подписывать на месте мадридцев нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна. Ранее появлялись слухи о том, что "Реал" намерен приобрести 24-летнего англичанина.

– Я бы на месте Флорентино Переса не стал подписывать Кейна. Предпочел бы молодого игрока наподобие Мбаппе, – цитирует Marca Макманамана. – Да и трудно будет подписать Кейна. Цены сейчас сумасшедшие. Лучше находить молодежь. За Харри придется заплатить 200 миллионов евро. Я не понимаю этих цифр. Самому Кейну лучше оставаться в Англии. Хотя он смог бы адаптироваться в "Реале". Криштиану Роналду, Гарет Бэйл и Модрич ему помогли бы.